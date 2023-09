REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Kummituslinnad ja veidi Odessat – Ida-Virumaa on kontrastne

Romantilisemalt kui aher­ainemägi kõlab Sinine laguun, mis talvekuudel lume all, päikeselisel suvepäeval meenutab aga Kariibi mere sina. Tegemist on settetiigiga, mis on tekkinud elektritootmise käigus, kus tuhk tugeva veejoaga kateldest välja uhatakse, 10–12 tonni vett ühe tonni tuha kohta. See pumbatakse üles tuhamäele, mis tegelikult on prügila. Ülejääv vesi valgub settetiikidesse.

Marko šokeerib siin oma külalisi sellega, et pistabki käe korraks vette ja kuuleb ehmunud ahhetamist. „Tegemist on katelde pesuveega, see on tugevalt leeliseline. Imepisikesed karbonaatsete kivimite osakesed hajutavad sinist valgust rohkem kui kollast ja punast spektriosa. Nii näebki vesi välja sinine.” Aga ujuma pole sinna mõtet minna, sest vee pH on üle 12, see söövitab. Isegi linnud teavad, et tuleb kaugemale hoida.

Pioneerirätid ja Odessa vaated

„Ida-Virumaale ei julgeta sageli tulla, arvatakse, et see on nagu nõukogudeaegne muuseum,” nendib meie teejuht Marko. „Muidugi, nostalgiat saab siin kogeda küll,” lisab ­Eevi Paasmäe, endine Sillamäe abilinnapea hariduse, kultuuri ja sotsiaalvallas. Vanalinn on üks ilusamaid näiteid stalinistlikust arhitektuurist, mille kaunim pärl on kultuurikeskus. Väike muuseumituba kultuurikeskuse all säilitab loomisaja eksponaate. „Pioneerirätikuid näeb igal pool,” naerab Valentina Jegorova, „meil on saalis isegi Lenini ja Marxi bareljeefid, nii me elame.”

