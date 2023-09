Paneme suve purki

Hoidistamisel on olnud üheks eesmärgiks kasutada kodumaiseid metsa- või oma aia vilju ning teha neid sisse nii, et nende kasutamine muudaks toiduvalmistamise kiiremaks ja lihtsamaks ning mitmekesistaks pere toidulauda.

Millist suhkrut valida?

Hoidiseid sobib paksendada moosisuhkruga, mille koostisesse kuuluvad suhkur, pektiin, kaaliumsorbaat ja sidrunhape. Moosisuhkrut kulub keetmisel tavalisest suhkrust vähem ja keetmisaeg on lühem.

Tarretise valmistamiseks on vaja 500–700 g puuviljade/marjade kohta 300–500 g suhkrut ja 1 pk tardainet. Vajadusel lisa poole sidruni mahl.

On aeg nostalgiline tigupress sahvrist või kapinurgast välja otsida ja kasutada seda püreede valmistamiseks.

Punasesõstrapüree

Tigupressi abil saadud massist saab valmistada ka marmelaadi. Selleks kuumuta püreed paksema konsistentsi saamiseks lahtises anumas. Lisa 1 kg püreele 800–1000 g suhkrut ja jätka kuumutamist (105 kraadini). Marmelaad on valmis, kui see valgub metall-lusika pealt ühtlase lindina või tardub külmal taldrikul. Ära keeda liiga kaua! Ülekeedetud marmelaad on tume ja selle maitse halveneb. Tõsta kuum marmelaad steriliseeritud purkidesse ja lase purke veidi aega ilma kaaneta jahtuda, seejärel sulge õhukindlalt.