Pensionist vaba aja veetmiseks ei piisa

SEB varahalduse äriarendusjuhi Peeter Schamardini sõnul on hiljutised uudised eluea tõusu kohta rõõmustavad. Kuid see tähendab ühtlasi, et järjest rohkem inimesi peab veelgi pikemat aega hakkama saama väiksema sissetulekuga kui see, millega nad olid harjunud tööl käies.