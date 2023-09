Kristiines jätkuvad eakate välitreeningud kuni oktoobrini

„Ka sügisel jätkuvad Löwenruh´ pargis mõnusaid jalutuskäigud ja treeningud, need on väga populaarsed ja pakuvad osalejatele palju rõõmu ja tugevat tervist. Treeningute kavas on kepikõnd ja erinevad venitamisharjutused, samuti palliga harjutused, mis sobivad erinevas eas inimestele. Ootame kõiki eakaid liikuma, “ rääkis Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.