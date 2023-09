Unistus saada vanaisaks ja liigesevalu

Ta ei uhkusta, et pälvis hiljuti Tallinna teenetemärgi ja et ta annetab juba 15 aastat kõikide oma esinemiste honorarid ja autoritasud Tallinna Lastehaiglale. Parema meelega räägib hoopis sellest, kui head ja andekad on meie noored lauljad.

Üks radikaalne idee on Boris Lehtlaanel ka: „Jaanipäeval ja jõulude ajal peaksid kõik tasuta esinema!” on ta veendunud. „Tuntud Eesti artistid teenivad nagunii piisavalt palju. Ja paratamatult peavad inimesed valima, millisele kontserdile minna. Mul on pikka aega olnud selline unistus, et meie parimad muusikud tuleksid üheks õhtuks jõulude ajal kokku ja annaksid suure ühiskontserdi. See oleks jõulude vääriline ja inimesed saaksid kas või ühe korra aastas kõik meie tuntud solistid ära näha ning kauneid jõululaule kuulata. Ja kui keegi soovib heategevuseks või muidu sel üritusel raha annetada, siis olgu ka selleks võimalus,“ arvab iginoor Boris Lehtlaan ajakirja 60+ septembrinumbris.

Emakeelne haridus kõigis kooliastmetes on eesti rahvuse ja kultuuri alustala, mis annab kindluse, sügavama sisu ja pikema tulevikuvaate nii meie iseolemisele kui riigile tervikuna.

Võitlus omakeelse haridussüsteemi loomise eest algas aga ammu enne seda, kui omariiklus võimalikuks sai. Kunstiteadlane Anne Ruussaar jätkab meie seltsiliikumise lugudega, 60+ septembrinumbris on kõne all võitlus emakeelse hariduse eest.

Hiljutised uuringud on näidanud, et aroonia on üks vägevamaid relvi vananemise vastu.