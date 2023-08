REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Saue – Eesti suuri ma elanikkonnaga nurgatagune, aga poeetiline vald

Sokid on Saku vallamajas olulisel kohal. Kommunikatsioonijuht Anne-Ly Sumre sõnul on naised avastanud, et meestegil on ilusad sokid jalas. Foto: Thea Karin

Kuidagi on nii juhtunud, et valla territooriumil toimetab kaks mototehnikamuuseumit, MoMu ja Laitse rallipark, toob välja vallavanem. „Ise tahaks mõelda, et meil on harmoonia. Saue ja Laagri piirkonnas elab pool elanikkonnast ja teisel pool on ilus maapiirkond. Vald ühendab nii linnalist kui ka maalist väärtust.” Anne-Ly lisab, et siin tunned naabrite tulbilõhna ja lapsed möllavad ratastega omapäi tänavatel. „Aga 20–30 minuti kaugusel on Eesti pealinn, istu ainult rongi ja sõida.”

Kui kunagi tuleb hoone ette purskkaev, siis selle ümber on kavandatud luuletus, mille kirjutab Ruilas elav luuletaja Leelo Tungal. „Kõik on meil väga poeetiline,” lisab vallavanem.

Söömisega seotud nauding

Laagris kohtun Joneli ja Kairi Põlluga, Maibret on veel koolis, aga sõbralik neljajalgne ­Nora on kohal. Neljakesi toimetatakse Osvald Cateringi ja Smart Foodiga. 2005. aastal loodud pereettevõttest on saanud aina populaarsemaks muutuv abi inimestele, kes on huvitatud tasakaalustatud toitumisest. „Eestlane saab aina teadlikumaks toitujaks,” kiidab Jonel. „Meie eesmärk ei ole hoida klienti neli aastat enda juures, vaid luua teadmine, et ta oskab ise oma portsjoneid ja toorainet valida.” „Kes aga ei taha ise aega kulutada,” jätkab Kairi, „ei pea poodi minema, meie toome kõik kätte.”

Joneli ja Kairi Põld ja Maibret ning neljajalgne Nora. Neljakesi toimetatakse Osvald Cateringi ja Smart Foodiga. 2005. aastal loodud pereettevõttes valmistatakse vähemalt 50 protsenti toidust Kamado keraamilise söegrilli abil. Foto: 4 × Thea Karin