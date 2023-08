Valklas avati pidulikult kaasaegne eakatekodu

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Õnne Pillak tänas pidulikul avamisüritusel sõnavõtuga kõiki, kes panustasid Valkla uue maja valmimisega hooldekoduteenuse kättesaadavamaks tegemisse.

Valkla uue maja teevad tema sõnul eriliseks arvukad individuaalsed toad, mis võimaldab eakatel sotsiaaliseerumise kõrval ka iseendaga olla. “Kui mujal maailmas on privaatsed eluruumid hooldekodus pigem tavalised, siis Eestis neid veel napib. Siin majas on aga need üksi olemise toad olemas ning see on kindlasti suur samm edasi, et eakatele hubasemat ja kodusemat tunnet luua,” lisas Pillak.

Südamekodude nõukogu esimehe Martin Kuke teeb vastrenoveeritud majatiib töötajatele hõlpsamaks eakate parima toetamise ning loob hubased ning kõigi mugavustega kodud eakatele. Kokku hakkab koos uue majaga Valkla Südamekodus olema senise 70 koha asemel ligi 150 kohta.

Kui on soov Valklasse eakatekodukohta saada, peab Valkla Südamekodu juhataja Elge Härma sõnul kannatust varuma, sest huvi värskelt renoveeritud ruumidesse eakatekodu koha saamiseks on äärmiselt suur. “Praegu hooldereformi valguses on surve eakatekodudele üle Eesti väga suur, ka meie pole erand ning täna on kogu maja praktiliselt komplekteeritud,” nendib Härma.

Uue maja esimesel korrusel on ennast juba sisse seadnud 28 elanikku. “Renoveeritud hoones asub kahel korrusel 38 ühe- ja 20 kahekohalist tuba, 14 neist on ka rõdud. Esimesele korrusele jääb veel avar vastuvõtuala külalistele, ühised vaba aja veetmise või lähedastega kohtumise ruumid ning personaliruumid. Läbi galerii, mis on seatud elanike kunstitööde näitusepinnaks, pääseb teise majja,” kirjeldab Härma värskelt viimistletud hoonet.

Uue maja avamisega on Valkla Südamekodu hoone kolmest majatiivast üldpinnaga 6500 m2 nüüdsest kasutusel ⅔:esimene maja renoveeriti ning võeti kasutusele 2022. aasta alguses. Juba on alustatud projekteerimistöödega ka viimase tiiva renoveerimiseks, mille valmides 2024. aasta lõpus mahutab eakatekodu kuni 250 inimest.

2022. aastast Valklas tegutsev Südamekodu pakub üldhooldusteenuse kõrval hooldust ka dementsusega inimestele ning intervallteenust eakate lühiajaliseks toetamiseks näiteks talvisel perioodil.