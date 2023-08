Hoolekandeasutus võib asuda ka teises omavalitsuses

Mida tähendab hooldusvajaduse hindamine? Kes seda täpselt teeb? Kui kaua see aega võtab?

Kas meil piisab nendest sotsiaaltöötajatest, kes seda tööd teevad? Kui pikk on järjekord?

Abivajaduse hindamine viiakse läbi taotluse esitamisele järgneva 10 tööpäeva jooksul ja see on ka aeg, mille jooksul antakse inimesele teada, kas ta määratakse koduteenusele või mitte ning missugune on teenuse rahastamine. Pole välistatud, et inimesele võib lisaks koduteenusele määrata samal ajal ka isikuabi teenuse, kui omavalitsuses on need teenused näiteks eraldiseisvad. Täpsem info on saadav iga KOVi kodulehel.