Romantiline Rannatee ei kulge vaid rannaäärt pidi

Audru Püha Risti kirik on oma sihvaka torniga ilus vaatepilt. Paraku on uks suletud ja sisse ei saa. Teeme tiiru ümber kiriku ja märkame puude-põõsaste küljes silte taimenimedega. Selgub, et tegu on arboreetumi ehk puittaimede (puude ja põõsaste) koguga, mis on loodud teaduslikel või harrastuslikel eesmärkidel. Audrusse rajas selle­ metsa­teadlane Raimond Erik Pentsel eelmise sajandi­ lõpukümnenditel. ­Tegemist on kirikuaia-­arboreetumiga, mis on erakordne ning liigirikas,­ unikaalne terves Baltikumis ja Põhjamaadeski, taimeharuldustest rääkimata.