ELULUST ⟩ Tarvo Villomann – spordimees, kellest taheti viiuldaja teha

Sain su telefonitsi kätte Portugalist, kust sa alles täna varahommikul saabusid.

Kuidas läks?

Oled ühes intervjuus öelnud, et sinu noorusaastate korvpall nägi välja nii: „Põrgatades viidi pall aeglaselt üle, polnud 24 sekundi ega isegi 30 sekundi reeglit. Mäng oli aeglane ja positsiooniline, tehti palju kombinatsioone.” Kuidas praegusel ajal veteranide mäng 75+ vanusegrupis välja näeb?

Meie võistkonnas oli peale minu veel üks üle kaheksakümne aasta vanune liige, ülejäänud on 76–77aastased. Mina olin oma 83 aastaga (sünnipäev 22. juunil) üldse meistrivõistluste vanim mängija. Peeter Kokk on meist ehk kõige tuntum, mängis kunagi Kalevi korvpalli­meeskonnas. Ülejäänud on kunagi vabariigi tasemel mänginud, aga väga tuntud ässasid meie seas pole, kui meie treener Priit Tomson välja arvata.

Eks ta vanakeste korvpall ole. Mõned kombinatsioonid ikka on, aga vähem kui meie nooruses. Kuna mäng on aastakümnetega palju jõulisemaks muutunud, siis ei pääse sellest vanakesedki: minulgi on mõni Portugalist saadud sinikas praegu kere peal. Liikumine on aeglasem kui 10 aastat varem, aga tahtmist jagub kõigil piisavalt. Meil oli kohal 10 meest, platsil käis 7. Näiteks Ukrainal oli kaasas 12 meest, said kogu koosseisu korraga välja vahetada. See on suur eelis.