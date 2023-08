Näojooga, alasti magamine ja hooldusvajadus

„Eks ta vanakeste korvpall ole. Mõned kombinatsioonid ikka on, aga vähem kui meie nooruses. Kuna mäng on aastakümnetega palju jõulisemaks muutunud, siis ei pääse sellest vanakesedki: minulgi on mõni Portugalist saadud sinikas praegu kere peal. Liikumine on aeglasem kui 10 aastat varem, aga tahtmist jagub kõigil piisavalt,“ kirjeldab Tarvo Villomann ajakirja 60+ värskes augustinumbris.