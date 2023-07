REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Haapsalu – džäss ja bluus, pits ja kunst

Fakte Haapsalust

Haapsalu kuursaal ehitati tõenäoliselt 1898. aastal. Tegemist on ainsa algupärasel kujul säilinud kuursaaliga Eestis. Foto: 3 × Thea Karin

• Haapsalu on Eesti vanim meremudaga kuurort. Maailmarekord püstitati siis, kui 2010. aasta suvel võttis Promenaadil üheaegselt mudavanni 51 inimest.

• Kõik 19. sajandi Venemaad valitsenud tsaarid on külastanud Haapsalut, nagu ka Vene kultuurihiiglased Pjotr Tšaikovski ja Nikolai Roerich.

• Haapsalu oli ligi 300 aastat (1279–1559) piiskopiriigi pealinn, omades otsesidemeid nii Rooma kui ka paljude tollaste Euroopa keskustega.

• Haapsalu toomkirikus vältab heli 11 sekundit, luues ainulaadse akustikaga kontserdipaiga.

• Haapsalu raekojas näeb maailma vanimat säilinud ausammast Friedrich Schillerile.

• Kuna kroonitud pead olid kuurortlinna sagedased külalised, rajati raudteejaama ainulaadne 216meetrine täies ulatuses katusega kaetud perroon – nii said kõrgest soost isikud kõigist vagunitest alati kuiva jalaga välja astuda. Perrooni pikkust arvestati Tsaari-Venemaal pikima jaamas peatuva reisirongi järgi, mis võis küündida 120 süllani (1 süld on umbes 2,13 m). Valmimise ajal oli Haapsalu raudteejaama perroon Põhja-Euroopa pikim katusealune perroon.

• Haapsalu sall on imepeen õhkõrn eriline pitsiliik – varraspits, mida on võrreldud küll ämblikuvõrgu, küll pruudilooriga. Koemustreid on pärandatud põlvest põlve ja järjest sellesse loovalt suhtutud, eeskujuks emake loodus – sellest nimetusedki: lehe-, luige, piibelehe-, maikellukese- ja liblikakiri. Legendi järgi kingiti Vene keisrinnale imepeen sall, mis mahtus ära Kreeka pähkli koorde ja lahtiharutatult kattis daami üleni. Haapsalu salli peenuse ja eheduse näitajaks on nõue, et seda peab saama tõmmata läbi naisterahva sõrmuse. 1932. aastal, kui Rootsi kroonprints külastas ­linna, sai ta kingiks just temale kavandatud mustriga kootud räti, mille kudus Ida Valdmann. Teine, „südametega” kootud sall saadeti 1935. aastal filmidiiva Greta Garbole, kolmas Rootsi kuninganna Sylviale. Need legendidega sallimustrid on kasutusel tänaseni. Presidendipaar on kinkinud salli 2004. aastal Saksa kantsleri prouale ja 2005. aastal viidi see kingitusena Hiinasse.

• Üks kuulsamaid kudujad Haapsalus oli ­käsitööõpetaja Leili Leht, kes kohalikelt ­vanameistritelt infot ja mustreid kogus. ­Tema säilinud koemustrid leiab pitsikeskusest, näiteks kauni purjekirja.