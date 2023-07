KOLUMN ⟩ Ilma kodutundeta me jääme kodutuks …

Jah, minule seostub kodu eelkõige perega. Muidugi on kodu mõiste ajas palju muutunud. Kodud on muutunud ja peremudelid samuti. Aga mõeldes veel kord „Kodulaulu” sügavale mõttele Juhan Viidingu tunnetuses – „ilma kodutundeta me jääme kodutuks”, võiks kodu meist just parema välja tuua, meid paremaks luua.

Kui seisad tänapäeval eestluse, eesti keele, kultuuri, eesti perede eest, on oht, et sind peetakse radikaalseks. Ometi arvan, et peaksime leidma tasakaalu teistele meeldimise ja endasäilitamise vahel. Eesti on liiga väike, et saaksime võtta kõik vastu ja kuuletuda kõiges. Ka see kangus peab meis teatud määral säilima, et meist üle ei sõidetaks. Meie iseseisvus. Muidugi on julgeolek tähtis, ent veel olulisem on me endi JULGE OLEK – me peame kaitsma seda, mis kaitset vajab. Me kodusid.