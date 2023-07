REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Narva ei ole enam välismaa

Vaba Lava teatrikeskuse ja eesti keele maja lähedal elas president Kersti Kaljulaid väikeses külalistemajas Elektra. Tema töine külaskäik 2018. aastal on Narva elanikel siiani positiivselt meeles. „Narva on küll väga eriline, kuid kõige paremas mõttes tavaline Eesti linn,” ütles Kaljulaid. Nii nagu iga Narva külaline käis ka tema jalutamas promenaadil, kus avaneb vaade sillale, mis ühendab Eestit ja Venemaad. Siin on kivisse raiutud kaheksa Narva lõvi Rootsi terrassil. Narva sümbol lõvikuju meenutab 1700. aasta lahingut Põhjasõjas, mis oli Rootsi üks suuremaid võite. Promenaadi mööda jalutades tuleb jalge ette vaadata, et avastada – osa kilomeetripikkusest promenaadist kuulub Euroopa alleele. Hall ilm toob meelde giid Denissi öeldu, et kõige mõttetum asi Narvas on päikesekell, sest narvakad tegelikult ei usu, et päike üldse olemas on.

„Seal teisel pool elasin enne, kui Narva kolisin,” viitab Ljubov Fomina kollasele puithoonele teisel pool jõge. Pikki aastaid töötas ta Narva Soldino Gümnaasiumi direktorina. Kui Maaleht pakkus välja mõtte, et Narvat aitaksid Eestile lähemale tuua kohustuslikud ekskursioonid, siis Tatjana Stepanova, esimese Narva gümnaasiumi, praeguse Vanalinna Riigikooli direktor, arvab nagu Ljubov Fominagi, et ringreisid mööda Eestit võiksid olla kooliprogrammi üks osa. „Meil on hea meel, et Eesti kooliklassid tulevad Narvat ja Kreenholmi külastama. Meie õpilastel seevastu on vähe võimalusi, et minna vaatama näiteks Piusa koopaid ja tutvuda keskajaga Rakvere linnuses,” lisavad nad. Üks põhjus on see, et Narva on paraku praegu üks vaesematest linnadest Eestis.