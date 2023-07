REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Sibulatee ühendab mitut kultuuri ja rahvust ning üllatab kiiksudega

„Fassaadil on naabrid ja maailm ära kaardistatud. Kui kalurimaja paadikuuri uksed kinni panna, näeb kohalikke mustreid ja kahte sibulat, millel maakera – kunstnik Hapniku töö. Siia on leidnud tee külalised kõikidelt kontinentidelt peale Aafrika,” ütleb Raul.

Hoone sees oleva näituse on kokku pannud teadlased. Objekte vaadates selgub, et kõik, mis on varem tundunud pöörane, realiseerub, just nagu isesõitvad autod või lähenemine igavesele elule. Õhus on 2021. aasta suve küsimus – kas robotite tehtu on kunst? Proosalisema objektina seisab valgeks võõbatud ja lõhna-installatsiooniks nimetatud kuivkäimla, mis on peamiselt pälvinud väliskülaliste tähelepanu.

Varnjas muutub maailm

Varnja küla on Sibulatee esimene peatuspunkt, kui minna mööda Peipsit Tartust põhja poole. Küla nime seostatakse Peipsi järvel Jäälahingu teele jäänud varesekiviga ja nii on Voronja galerii vapil vares.

Vanausulised

Venemaalt pärast 17. sajandi kirikulõhet repressioonide eest põgenenud vanausuliste kohta võib öelda, et tegemist on omaaegsete Vene impeeriumi kirikupoliitika ohvritega. Aastasadu eristusid nad õigeusklikest rahvuskaaslastest parema kirjaoskuse, töökuse ja tugevama sotsiaalse võrgustiku poolest. See vanausuliste erilisus peab paika praegugi. Neid kutsutakse bespopoovetsid, papita rahvas, mis tähendab, et nad on radikaalsem pool vanausulistest, kes vältisid täielikult kontakte õigeusu kirikuga. Peipsi-äärsetes vanausuliste pühakodades pole vaimulikku hierarhiat, kirikuisa leitakse oma kogukonnast ja teda kutsutakse batjuška’ks ehk isakeseks. Sellesse iselaadi vaimulikurolli on siin tõusnud ka naisterahvad, mida, arvestades vanausuliste traditsioonide rangust ja konservatiivsust, võiks nimetada lausa ehmatavalt moodsaks.

Peipsi vanausuliste külad on suhteliselt jõukad, maju on jaksatud remontida ning kala ja sibulad on viimaste aegadeni leiva kenasti lauale toonud. Nüüdses supermarketimaailmas on see küll keerulisemaks muutunud, aga hakkama saavad nad siiski. Majanduslikul toimetulekul on aga ka oma pahupool – uued ehitusmaterjalid võimaldavad elukeskkonda hoida korras viisil, mis kipub vana ja võluvat välja tõrjuma.

Vanausulised tähistavad pühi perekeskselt. Seega kõige tähtsam ühine pidu on juulikuine kalurite päev.