Etiketireeglid. Millal suudelda kätt? Millal teha kniksu?

See kroon on etiketiõpetaja sõnul nähtamatu, kuid laseb läbi elu käia väärikalt ja enesekindlalt olenemata sellest, milline on positsioon või varaline seis. „Etiketireeglite tundmine aitab hoida pea püsti, selja sirge ja naeratuse näol ka elu kõige raskemal momendil.”