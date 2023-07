Jõelähtme – Kostivere hõbeaarde ja uhke mõisa ning Raasiku Smaragdiga

Mõisa interjöör, mida igal aastal täiustatakse, alles näitab aegamööda oma ilu – väike, aga kaunis on renoveeritud saal. Et seda ja arenevat renoveerimist imetleda, tuleb minna looduskaitsealuse pargiga jõesaarele. Eestis ainulaadsena on Kostivere mõisas säilinud 14 mõisa abihoonet, osa neist vajab veel remonti.

Kogukonna oodatuim suvesündmus on Kostivere mõisapäev. Igal aastal on see pühendatud mingile teemale. „See on alati ühine nuputamine,” ütleb kultuuritöö korraldaja Mehis Viskar. Teemasid on olnud harivaid, näiteks „Meeste tegemised”, „Lahe on olla noor!”, „Kaheksa sajandit Maarjamaad”, „Karjapoiss on kuningas”, „Isamaaline piknik”, „600 aastat mõisakultuuri”, „Sõida tasa üle silla”, „Sada maitset ühes pajas”. Järgmine mõisapäev toimub küll alles järgmisel aastal, aga sel suvel kutsub mõis 12. juulil kontsert-piknikule, millel Mari Kalkun esitleb oma uut albumit.