Jaan Pärn – arhitektist juveliir, kelle kõige ilusam ehe on veel tegemata

õik mehed tunnevad siin ära nõukogudeaegsed elektrikaitsmed, siin on kuulsa portselanimeistri Kuznetsovi tehase katkiläinud tassisang, see on minu enda auto katkine tagatuli, siin on arvutikomponente,” selgitab ehtekunstnik ja viitab pikkadele hirvehammastele, öeldes, et neid on ka keegi kunagi kasutanud, nii et taaskasutus seegi.