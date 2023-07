Piknik, kuumalaine ja tõeline härrasmees

Tallinna Ülikooli tervisekäitumise ja spordibioloogia professor Kristjan Port nendib ajakirjas 60+, et probleem pole palavus ise, vaid see, kuidas inimkeha kuumale ilmale reageerib ja kas ta on suuteline termoregulatsiooniks. "Kui inimese kehatemperatuur on umbes 37 kraadi ning mõnel päeval ulatuvad õues (või toaski) soojapügalad 27–28 kraadi kanti, on see vahe nõnda väike, et kehal on raskusi liigse soojuse eraldamisega.