REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Tartu ühendab kultuuri, head mõtted ja värvika tasakaalu

Rattaringlus laieneb ka Tartu ümbrusesse. Aga veesõidukidki on tähtsad. Jõematkade sari „Avasta Emajõgi” on sel aastal mitmekülgne, on ka kanuud ning Sisevete Festivali tarbeks tuuakse välja n-ö raske­kahurvägi.

Avasta Emajõgi

„Kaua on oodatud, et Emajõgi jälle ellu ärkaks,” ütleb Helen Kalberg. Sellele aitas kaasa seltskond noori loodusentusiaste, kes otsustasid, et lodi kuulub Tartu ja linna ajaloo juurde ning see tuleb ellu äratada. Enne seda nähti lotja viimati sõitmas 1950. aastatel. Lodi Jõmmu on 12 meetrit pikk, 7,5 meetrit lai, süvist on paberite järgi ainult 70 cm, kuigi raskust on laeval 30 tonni. „Selline lodi sobibki hästi just Peipsi ja Emajõe madalates vetes seilamiseks,” selgitab sõidul mööda Emajõge kapten Taavi.