REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Räpina – parkide linn, mis sai nime pihlakapuu järgi

Sõir ja õunad

„Jumalast seto”, ütleb naerdes enda kohta Inara Luigas, kui astume sisse Mikitamäe endisesse koolimajja, millest on saanud hele ja seto hõngu täis kohvitare. Inara Vanavalgõ Kohvitarõ kutsus ellu endine Riigikogu liige ja Seto Kuningriigi ülemsootska, lähtudes sellest, et elu läheb edasi – kui millessegi kaua kinni jääda, ei saa enam uusi uksi lahti. „Kui oled ühe sammu teinud, vaata, kus on avatud aknad ja uksed, küll midagi tuleb.”

Inara Luigas on mitmekordne sõirameister. Seto süük ilma kivialuse sõirata läbi ei saa, see kuulub pidulauale ja surnuaiapühade juurde. Praetud sõir on Inara Kohvitarõ spetsialiteet. „Diplomeeritud pelmeenimeister olen nüüd ka,” naerab Inara Luigas, sest Udmurdimaa memmed õpetasid teda pikalt, kuidas hea energia pelmeenide sisse saab. Siis tulevad parimad pelmeenid.

Kõhutäis

Räpina Loomemajas on esimest korda valmimas punapeedist vein. Kohalikest viinamarjadest tehakse veini „Voo Viinamari”, teised veinid valmivad õunast, arooniast ja pihlakast. Viis õllesorti kannab ühist nime „Räpnik”.

Inara Vanavalgõ Kohvitarõs pakutakse seto köögi traditsioonilisi sööke, aga ka moderniseeritud hõrgutisi.

Võhandu Kelleris valmivad peakokk Indrek A­imi käe all parimad pitsad, sest tooraine tuleb otse Itaaliast, söögikoha hitt on rebitud lihaga „Kelleri kuum pirukas”. Lai käsitööõllede valik on pärit pruulikodadest Nuustakult ja Käblikust.

Kodune köök ja mõnus retroelamus ootab Niitsiku kõrtsis. Külastajate lemmikud on käsitsi tehtud kotletid ja sealiha, vahetevahel saab päris mulgiputru. Pakutakse rabarberi- ja pihlakaveini, jõuluks valmib mandariinivein. 2021. tähistatakse Niitsiku küla ja kõrtsihoone 200 aasta juubelit.

Räpina sadamakohvikus saab kuumal suvepäeval jäätisekokteili või maruilmaga tassikese soojendavat teed, kõrvale ahjusoojad pirukad ja kaunis vaade Lämmijärvele.

1983. aastast einelaua Turist nime all tuntud söögikoht on praegu Provintsi kohvik, kus ka sisustusele tasub pilk peale heita.

Puuriida pubi on värskelt renoveeritud ja pakub sööki ka suurel terrassil.

Kõige kiiremini saab kõhutäie Räpina Aianduskooli sööklas, mis sel aastal on avatud ka juulikuus.

Peipsi koha on hea minna sööma Räpina ainukesse hotelli. See on erilise ajalooga maja, mille Ivo Karu koos pojaga on renoveerinud 1930. aastate stiilis, nagu siis, kui vanaonu selle ehitas.