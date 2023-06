Eakate põhjustatud liiklusõnnetuste arv kasvab

Tänavu on eakad vanuses 65+ põhjustanud 1700 liikluskindlustusjuhtumit. Samas liiklusõnnetuste kahjusagedus on kõige kõrgem noortel kuni 26-aastastel juhtidel – iga seitsmes noor põhjustab aasta jooksul liiklusõnnetuse.

„Kui teie lähedane või sõber soovib joobes rooli istuda, siis tuleb teda takistada. Samamoodi tuleb keelata vanaisal või eakal naabril autot juhtida, kui ta tervislik seisund võib olla ohuks teistele liiklejatele,“ selgitas Reimets ning lisas, et liiklusõnnetusi põhjustatakse sageli ka väsimuse ja tähelepanu hajumise tõttu.

Tänavu viie kuuga on Eestis toimund 14 tuhat liikluskindlustusjuhtumit kogukahjuga 28 miljonit eurot, keskmine kahju on tõusnud 2030 euroni. Lisaks põhjustati Eesti sõidukitega tuhat õnnetust välismaal.

„Selle aasta viie kuuga on ligi veerand Swedbanki liikluskindlustuses registreeritud õnnetusjuhtumitest toimunud noortega vanuses 18–30. Kihutamised, lubatud kiiruse ületamised, ohtlikud manöövrid ja möödasõidud, kinnitamata turvavööd ning purjus peaga rooli istumine – kõik see on kahetsusväärne osa kurvast noortega seotud liiklusõnnetuste statistikast,“ ütles Žemkov.