REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Rakvere – linn nagu seelikutriipudega tüdruk

Wesenberghi hotellis on ka Arvo Pärdi sviit. Tema foto on kahe hotelli külastanud presidendi foto vahel. Foto: Thea Karin

Rainer Miltop endise abilinnapeana teab hästi Rakvere salapaiku. Vanim linnaosa Kondivalu sai nime sellest, et munakivisel Tartu maanteel vankris loksudes jäid luud-liikmed nii haigeks, et tunne kandus üle ka linnaosale. Hoonetest on seal alles kunagine Palermo kõrts. Just laadapäevadel tuli linnavahtidel kodanikke korrale kutsuda ja prassijaid karistati vitsahoopidega. „Sanitaride hobused viisid peksasaanud ravile, juba kolm päeva enne laata,” jutustab Rainer Miltop. Kõrtsitagusele kunagisele kartulimaale tekkis Karbiküla. Sealt ei leia ühtegi viilkatusega hoonet, mis on Rakverele omane ehitusstiil. Karbikülast leiab tänavate viisi eri värvi akendega klotsikesi.

Mitte lossimägi, vaid linnus

„Kui keegi kasutab Rakvere linnuse kohta sõna lossimägi, siis on selge, et tal Rakverest õiget ettekujutust pole,” ütleb endine ajakirjanik Kristi Kool, kes, kuigi nüüd Tallinnas, peab end ikka Rakvere tüdrukuks. Ta meenutab, et tema lapsepõlves olid Vallimäe nõlvad ideaalsed kelgutamispaigad, kevadel sulasid lume alt välja purunenud Salvo kelgud. Praegu tunneb ta Rakverest pärit tüdrukuna suurt rõõmu sellest, et kodulinna on nii palju ilu ja tegevusi juurde tulnud. „Rainer Miltopi lause ajakirjast Pikker, et välja on tulnud uus juustusort, mille nimeks Rakvere auklikud tänavad, on ammu möödas,” naerab ta.

Rakveres on Eesti üks suurimaid vabaõhukontserdipaiku 4200 istekoha ja kahe lavaga. Foto: Kaupo Kalda