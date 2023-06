REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Harjumaal saab lausa voodist kaunist juga nautida

Suurima töö kloostri väljakaevamistel on teinud kunstiteadlane Villem Raam, kelle unistus on tänaseks täitunud – varemete ilu avab end ka kunstiajaloost kaugemale külastajale. Renoveerimise käigus lisandus põnevaid detaile, näiteks sinise ja punase maalingutriibuga krohvifragment kirikuhoone laes, maalingutriipe on näha ka vööndkaartel. Raidkivikonsoolil on ära tunda ordu asutaja Clairvaux’ Bernardi nägu. Veel üks unistus on kloostris täide läinud – Marje Kidron ütleb, et siin kloostrijuhatajaks olla on just see, millest ta unistanud on: „Ora et labora” – nii nagu emakloostris Cito orus Prantsusmaal kerkis hoone lihtsuse, vaikuse, vagaduse ja töö moto all. „200 aastat ehitustööd, kokku 90 aastat renoveerimist,” jutustab ta. Ja lisab, et kirikuhoonesse tulid baroksed eluruumid ajal, kui see kuulus Rammide suguvõsale. Legend teab meenutada ka Peeter I külaskäiku Padisele.