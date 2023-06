Uidates unustatud mõisates ehk baltisakslastest ja nende pärandist

Pole saladus, et meie rahvuslik uhkus – laulupeod – said korraldatud baltisakslaste eeskujul nii nagu mõisamajapidamised olid eeskujuks kokanduses ja kommetes, taluaedade ja parkide rajamisel.

Raske on leida valdkonda, milles baltisakslased poleks siinmail arengut edasi viinud, olgu tegu loodus- või õigusteaduse, meditsiini või keeleuuendusega. Saksa keeles on kirjutatud me ajalugu ja arhiivid, sekka mõistagi ka algseid alamsaksa dialekte, ladina, rootsi ja vene keelt. Küllap on nad mõjutanud meie mentaliteetigi, rääkimata kommetest ja traditsioonidest – mõelgem või linlikele jõulukommetele, lihavõtetele.