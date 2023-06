AJALUGU ⟩ Karskeks seltsis – Eesti karskusseltsid

Seltsis karskeks

Täht, Valvaja, Tasuja, Võitleja, Valgus, Vabadus, Tugevus, Ustavus, Püsivus, Sõprus, Säde, Edasi, Eesmärk, Aade, Kungla, Kindlus, Kewade jpt samaväärselt sütitavad nimed kuuluvad Eestis tegutsenud karskusseltsidele. Ja kuigi viinakuradi vastu võitlemine polnud seltside sünnis keskse tähtsusega, on karskusliikumise laiemat tähendust meie ajaloos raske alahinnata.

Parajalt karsked sõbrad

Kui varem said seltside loojad inspiratsiooni baltisakslastelt, siis nüüd võeti eeskuju soomlastelt. Põhjanaabrite karskusseltside Alku (Algus) ja Raittiuden Ystävät (Karskuse Sõbrad) põhikirjade alusel koostas koolmeister Jüri Tilk põhikirja esimesele Eesti karskusseltsile Täht, mis 1889. aastal Tori kihelkonnas tegevust alustas ja kohe ka väga populaarseks sai. Paari järgneva aasta jooksul rajati kõikjal Eestis, Tori mõjutustel siiski aktiivsemalt Pärnu- ja Viljandimaal, arvukalt uusi karskusseltse ning 20. sajandi alguses oli neid kokku juba üle viiekümne. Uudsele kooskäimisvormile lisas edu ja laia toetust kindlasti seegi, et karskusseltsidesse võisid astuda ka naised.