SÄDEINIMENE ⟩ Vanima ristsõnakoostaja tuppa kuri ilm ei tule

Sel aastal on Urve Sõmer kokku pannud juba üle saja Nuti ajakirjade ristsõna. Kuus teeb ta umbes 24 sõnamõistatust, mõni on suurem, mõni väiksem.

Naine vene poisi puusaliigesega

Urve on terve elu käinud kepiga. Algas kõik lapseeas. „Alles palju aastaid hiljem sain teada, et mu vasak kopsutiib oli lubjastunud koldeid täis.” Urve ei teadnud, et ta oleks kunagi kopsutuberkuloosi põdenud. Ilmselt lapsena siiski põdes ja kopsu kaudu läks kuri haigus vasakusse puusaliigesesse.

Tema pikaealisuse valem on ka teada – see on vene poisi puusaliiges. „Vene poisse sai õppustel ikka vahel surma ja Eestis oli arst, kes nende liigeseid uuele ringile saatis. Just sel moel see liiges minu sisse sattus.”

Urve puusaliiges oli põetud luutuberkuloosi tõttu deformeerunud ning jalg vales asendis. Oma haigusest sai Urve teada emapoolse tädi juures Palmses olles. „Sugulased on öelnud, et ma jäin haigeks, kui keldrikatuselt alla libisedes puusa­liigest väänasin. Tegelikult olin ikka enne haige, see oli viimane piisk.”

Luutuberkuloos pole Urvet elamast takistanud. „Ronisin puu otsa ja üle aia, kui vaja oli.”

Urve ronis isegi mägedes. Läks naabripoisiga. Käisid kolmel suvel Kaukaasias, Karpaatides ja Kesk-Aasia mägedes.