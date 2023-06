Mehed on oma terviseprobleemid olematuks vaikinud

"Enamasti on neil probleem, mis vajab lahendamist. Päris palju on ka neid, kellel võivad kaebused olla, aga nad ei julge neid endalegi tunnistada,” kirjeldab androloog meeste julgust vastuvõtule tulla. Ja pole vahet, kas tegu on noorema või vanema mehega, mõtteviis on sama.

Doktor Korrovits nendib, et kroonilised eesnäärmepõletikud on põhjalaiuskraadide probleem ning seda ei saa käsitleda suguhaigusena. Seda see kindlasti ei ole. Ei ole sageli teada, millest see alguse saab. Kroonilist eesnäärmepõletikku esineb väga palju ning haigestutakse igas eas. „Seda põletikku on lihtne saada ja raske ravida. Võrdlevatest uuringutest teame, et Vahemere maades neid põletikke peaaegu ei ole. Kui eesnäärmepõletikuga mees saata aastaks-paariks Vahemere maadesse, siis põletik kaob. Ja kui soojast kliimast tuleb mees Eestisse elama, siis möödub aasta või kaks ning tema eesnäärmes võib juba olla põletik,” räägib androloog.