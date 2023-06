Meistrite hoov – ilma Vene matrjoškade ja merevaiguta

"Osa on varisemisohtlikud ja tühjad, osa on kasutusel puukuuridena, sest allesjäänud korterites on külm vesi ja ahjuküte.” Sedasi kirjutati Meistrite hoovist 1993. aastal. Ka aasta 2000 ei toonud veel suurt muutust ja sel olid oma põhjused. Mõte hoovile uus hingamine anda oli juba õhus.

Ehtekunstnik Jaan Pärn, praeguse Meistrite hoovi asutaja ja looja, ütleb, et oma reisidel nägi ta mitmeid tänavaid ja õuesid, kus tegutsesid käsitöölised. Sellist hoovi oli tema meelest vaja ka omaaegsele hansalinnale Revalile. Jaan Pärn leidis, et taolises käsitöömeistrite kvartalis võiksid oma ala asjatundjate käe all valmida ilusad esemed ja kunstiteosed, et meie igapäevaelu kaunistada.