ELULUST ⟩ Joel Vahur: Ei tohi elule ega iseendale alla anda. Tunne rõõmu isegi kiuslikust naabrist!

Joel Vahuri kassi nimi on Täpi, võrratu seltsiline on nelja-aastane. Tislermeister võttis kassikese varjupaigast, kui too oli 1,5aastane. Joel on kogu aeg loomasõber olnud. Kuni 16. eluaastani kasvas ta talus koos loomadega. Ühe veendumuse sai ta isalt kogu eluks kaasa: „Loomale ei tohi kunagi teha ülekohut!”

Foto: Peeter Langovits