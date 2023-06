Endine erimööblivalmistaja, Eesti vanim ristsõnategija ja suvegrill

Joel Vahuri selgroo on kirurg hinnanud seismis- ja kõndimisvõimatuks, mees on läbi teinud kolm vähioppi, aga elab, kõnnib ja viskab endiselt nalja. „Tunne rõõmu isegi oma kiuslikust naabrist,” naerab Joel Vahur.

Täht, Valvaja, Tasuja, Võitleja, Valgus, Vabadus, Tugevus, Ustavus, Püsivus, Sõprus, Säde, Edasi, Eesmärk, Aade, Kungla, Kindlus, Kewade jpt samaväärselt sütitavad nimed kuuluvad Eestis tegutsenud karskusseltsidele. Ja kuigi viinakuradi vastu võitlemine polnud seltside sünnis keskse tähtsusega, on karskusliikumise laiemat tähendust meie ajaloos raske alahinnata.Kunstiteadlane Anne Ru ussaar alustab 60+ juuninumbris Eesti seltsiliikumiste lugu. Esimene neist on pühendatud karskusliikumise loole.

Androloog Paul Korrovits tõdeb, et vähesed tulevad, kaks kätt taskus, meestearsti juurde oma tervist kontrollima. Paljude jaoks on ületamatu minna oma vaevusi võõrale inimesele kurtma. Meestearsti juurde jõuavad need, kes on ületanud selle hirmu.