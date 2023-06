REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Harjumaa – pärleid täis tikitud looduskaunis kant

Sinisilmsed koerad ootavad Anijast paari kilomeetri kaugusel Paasikul. Nad on äärmiselt sõbralikud ja tunnevad rõõmu igast külalisest, sest see tähendab, et siis saab jooksma minna.

Sel suvel pannakse Paasikul rohkem rõhku ka safaritelkidele (mujal maailmas tuntud kui glamping), mille interjööri kujundamisel peetakse silmas külastaja mugavust. Sisuliselt on tegemist klassikalise motelli/hotelli tüüpi toaga. Vahe on selles, et toas viibijat lahutab välismaailmast kivi- või puuseinte asemel üksnes telgikangas. Selline mugavuse ja metsiku telkimise kombinatsioon annab telgis veedetud ööle hoopis teistsuguse tähenduse ja mõõtme.

Ökoehituse meistriteos on Voose Päikesekodu – esimene suurem põhuplaatidest ehitatud avalik hoone, millega ollakse maailmas esirinnas. „Kui ma esimest korda kuulsin, et Tanel Talve Voosel põhust maja ehitab, kangastus mulle muinasjutt kolmest põrsakesest,” vihjas avakõnes Anija vallavanem. Omaaegne uudisteankur ja seejärel parlamenti pääsenud Tanel Talve meenutab, et koos Germo Harroga mõtlesid nad teha midagi ägedat. Nad selgitavad uudishimulikele, et põhumaja ei põle, hiired selle vastu huvi ei tunne ja pole ka hirmu, et kitsed öösel põhu maja ümbert ära söövad. Nad teavad, et uneuuringute kohaselt on just põhumajas hea uni ja ka 5G üle pole muret vaja tunda, sest hooned vähendavad elektromagnetilist kiirgust ning on aasta ringi kasutatavad.