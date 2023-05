Reisilugu arhiivist ⟩ Raplamaa – korvpalli ja laulvate pinkide maa

Pisike armas tuba selles majas on pühendatud Raimond Valgrele (1913–1949), kes on Rap­las algkoolis käinud. „Kui ta ise Raplast ei rääkinud, siis meie räägime temast,” ütleb Age Rebel ja näitab aknalauale toetuvat annetatud akordioni. Komisjonipoe müüja väitel olevat Raimond Valgre sellel sõja ajal mänginud. Piltidel on tuvastatud, et Valgre mängis küll samasugust pilli, aga see oli valge,” lisab Age Rebel, „aga meie tahame uskuda, et see pill kuulus ikka Raimond Valgrele.” Rapla firma loodud tapeedil on eksponeeritud Raimond Valgre elulugu koos fotodega.