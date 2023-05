Reisilugu arhiivist ⟩ Muhumaa – väike mereriik kahe väina vahel, kus elavad särava ilumeelega inimesed

Eesti ühe vanima kivikiriku juures on vaatamist väärt vaikselt 2015. aasta jõulude ajal ümber kukkunud 300aastane saar. Pastoraadis on sellest palju fotosid, sest saarest tehti mälestusnäitus, kuhu kõik said pilte saata. Kõige ilusam eksponaat tuli kunstiakadeemia tudengilt Miina Petersonilt, kes oli vana saart maalinud. Nüüd on see majja kõikidele vaatamiseks välja pandud. Silmailu on palju ka kiriku juures ja saare taga asuvas roosiaias. „Muhulastel eksisteerib kaks lille,” selgitab Irena, „roos ja ätses ehk karikakar.” Ätses on see, mis ise kasvab, ja roos kõik see, mis istutatakse või tehakse. Naised ei tiki susse, vaid roosivad pätte. Roosideks võib pidada kõike ise maha pandut, olgu see liilia või piparmünt, ka iisop, kui ta on istutatud, tähendab, et on roos. Seega räägib see vastu torisejatele, juskui oleks aias roose liialt vähe.