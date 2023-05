Kristiines algab eakate välitreeningute 12. hooaeg

„Käes on liikumisaasta. Soovime rohkem pakkuda tegevusi värskes õhus, samuti on meie prioriteediks on pakkuda linnaosa elanikele veelgi rohkem liikumisvõimalusi. Kristiine välitreeningud on olnud väga populaarsed. Oluline on rõhutada, et läbiviidavad treeningud sobivad erinevas eas inimestele. Ootame treeningutele kõiki uusi liikumissõpru ja tulge kindlasti trenni!“ rääkis Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.