REISILUGU ARHIIVIST ⟩ Valgamaa – Eesti lõunavärav kollases raamis

Nuustaku Rantšos jagub tegevust igale vanusele jalkapiljardist laserbiatlonini. Endine Eesti koondise laskesuusataja Priit Viks tutvustab mängureegleid. Foto: Thea Karin

Priit Viks kui sportlane ilma liikumiseta ei saa ega taha ka, ta süda kuulub siiani laskesuusatamisele. Üle kümne aasta kuulus ta koos abikaasaga Eesti koondisesse laskesuusatajana. Seda saab siin talvel proovida, suvel on selleks laskejooks – lastakse täpselt ja joostakse kiiresti, koostöö on Tehvandi spordikeskusega. „See on täpselt nii, nagu telekas nähtud,” naerab Priit.

„Liikumisteadlikkus on kõigile oluline,” selgitab Priit. „Hea harjumus tekib lapsepõlves, vanemad peaksid seda edasi andma, siis kasvavad lastest terved, aktiivsed ja väärtuslikud inimeseloomad.” Ja kuigi suur osa nende külalistest on aktiivsed inimesed, on nad ise nagu kameeleonid. Harrastada saab kahtekümmet ala, jalkapiljardist ­laserlaskesuusatamiseni, midagi neist sobib igale vanusele. Ja need, kes on käinud, tulevad tagasi, mõni juba seitse aastat järjest.

1886. aastast pärit kaunis hoone on peamaja, mille restaureerimisel on pühendatud palju tähelepanu detailidele ja mis on spetsiaalselt valminud, nii nagu see tol sajandil oli. Kööginurga ja magamiskohtade kõrval on saun, millele lisandub eraldi majana hiiglaste saun õuealal – see on mõeldud meestele.

Sisetingimustes saab luua virtuaallaskmissüsteemiga lasketiiru. Murdmaasuusatamise ja laskesuusatamise pühamutest nagu Val di Fiemme ja olümpiamängude paikadest toodud kivid moodustavad erilise seina. Ühe kivi on Priit kaasa toonud Euroopa Parlamendist otse punase vaiba kõrvalt turvamehe kurja pilgu alt.