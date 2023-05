Kevadisest umbrohust saab maitsva ja vitamiinirikka roa

Värske ja mahlane

Värsked maltsalehed on head salatiks ja smuutiks. Maltsalehed on meie kodune spinat. Vesiheinad on äärmiselt mahlased ja õrna maitsega taimed. Jänesekapsaga sobib retseptides asendada hapuoblikat. Kuusekasvud on maheda ning huvitavalt hea maitsega. Nendega saab kevadist vitamiinipuudust leevendada. Noored helerohelised kasvud sobivad suurepäraselt hommikuse smuuti ja salati sisse või siis lihtsalt suhu pistmiseks. Need on meeldiva hapuka maitsega ja head C-vitamiini allikad.