Iga naise menopaus on ainulaadne

Menopausi üleminek hõlmab hulgaliselt füüsilisi, endokriinseid ja psühholoogilisi muutusi, mida mõjutavad etnilised, psühholoogilised ja sotsiaalkultuurilised tegurid.

Iga naise kogemus menopausi üleminekul on ainulaadne ja kõigile samasugune lähenemine sümptomite juhtimisele ei toimi.

Naise elukaart

Peamine on kohe oma tervis ­sihikule võtta ja anda parim, et probleeme ennetada. Teha kõik, mis võimalik, et olla maksimaalselt terve. Nii palju, kui on inimese enda võimuses.

Meie kultuuriruumis ja meditsiinis jaotatakse naise elukaart menopausi seisukohast pärast lapseiga järgmiselt. Premenopaus on aeg enne muutusi kehas. See on nn tavaline aeg. Perimenopaus algab siis, kui viimane regulaarne menstruatsioon on möödas. Peri tähendab ümber. See on aeg, mida üldjuhul tuntakse menopausina – kuumahood, unetus, depressioon. See on hormoonide kõikumise aeg.

See aeg kestab statistika kohaselt 4–8 aastat. Östrogeenide tase nn lainetab siis tugevalt, eriti suured on muutused 1–2 aastat enne lõplikku menopausi. Need muutused võivadki põhjustada kuumahoogusid, öist higistamist, uinumisraskusi, tujukõikumisi, vaginaalset kuivust, osteoporoosi jne. Viljakus langeb, aga see on siiski veel olemas. Vahel algab perimenopaus psühholoogiliste põhjuste tõttu – suur ­stress, haigete hooldust vajavate lähedaste eest hoolitsemine, lapselaste sünd, laste lahkumine kodust ehk tühja pesa sündroom. Menopaus algab siis, kui enam rohkem menstruatsiooni ei tule. Postmenopausiks loetakse seda, kui 12 kuud enam menstruatsiooni pole olnud.

Menopausi sümptomid