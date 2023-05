Prügiprobleem surnuaias: laialipillutatud küünlatopsidest madratsiteni välja

Ammusest ajast on kombeks kadunukeste mälestuseks kalmistutele just küünlaid viia. Kas rohelisema homse nimel tuleks kaaluda alternatiivseid lahendusi ja plastküünlatopsidest loobuda?

Olmeprügi kalmistul

Pärnu linnas on 14 kalmistut ja neid haldab OÜ Pärnu Haldusteenused. Pärnu Haldusteenuste juhataja Riho Lääts selgitas, et prügikaste tühjendatakse surnuaedades nii, nagu vaja. Kalmistuvaht või töötaja tellib äraveo prügikastide täitumise järgi. Riho Lääts nõustub, et kalmistutel on mure just plastküünaldega, mida tassivad laiali linnud. „Teine terav probleem on inimesed, kes toovad oma olmeprügi alates ehitusmaterjali jääkidest kuni vanade teleriteni kalmistu prügikasti,” ütleb ta.