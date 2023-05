Maardu linn elab teises dimensioonis

Estoniat näed.

Seal igav, kus sõidavad

luksautod haljad,

on sellel, kes avarust

tunnetanud kord.

Ma armastan tüdrukuid, metsikuid, paljaid, su sügavat hämarust, Maardu, mu arm, Maardu, mu arm.”

Merikarp kui Maardu sümbol

Peterburi tee poolt linna sisse sõites torkab silma suur rõngakujuline skulptuur, mille ümber on põõsastest kokku seatud sõna Maardu. See on skulptor Tauno Kangro linna 35. aastapäevaks valminud linna sümbol, merikarp.

Kohalikud nimetavad seda lihtsalt sõrmuseks, sest kaugelt jätab ta just sellise mulje. Miks on aga just teokarbist saanud Maardu sümbol? Väikesed kvartsliivaga tsementeeritud merikarpide settekivimid soodustasid aastasadade jooksul rikkalike fosforiidimaakide ladestumise. Väikesed merikarbid tõid kaasa tööstusliku tootmise tekke, kus hiilgeajal töötas ligi 2500 inimest.

Merikarp, mida kohalikud kutsuvad sõrmuseks ja millest on saanud Maardu sümbol. Kolm teokarpi meenutavad fosforiidi kaevandamist ja Maardu teket. Foto: Thea Karin

Tartu Ülikooli professor Carl Schmidt juhtis 1861. aastal tähelepanu oobolusfosforiidile kui fosforväetiste võimalikule toorainele. Esimesed tonnid fosforiidimaaki kaevandati Ülgase külas, loodi ettevõte Ülgase Fosforiit (1920), millest 1938. aastal sai riigiettevõte Eesti Fosforiit ja merekarbist Maardu linna sümbol.

Ka nõukogude ajal jätkus Maardu fosforiiditootmine ning lähedastest kaevandustest ja karjääridest toodi ja toodeti miljoneid tonne fosforiiditooret. Ülgase kaevanduskäigud pakuvad inimestele siiani huvi. Veel 20 aastat tagasi arvati, et kui kaevanduskäigud korda teha, saaks Ülgasest Kohtla-Nõmme ja ­Piusa koobaste taoline vaatamisväärsus.