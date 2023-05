Mall Mälberg – naine, keda tuntakse hääle järgi

Mitu korda sa päevas eetris käid?

Üks kord kindlasti. Teen ühe kommentaari päevas. Vahel teen ka mitu kommentaari või intervjuud. Tavaline uudistetoimetaja on eetris iga tunni tagant. Tuleb tööle kell viis hommikul ja on seal keskpäevani, mil alustab uus toimetaja, kes on ametis kella kümneni õhtul. Veerand kümme hommikul on kogu uudistetoimetuse koosolek, pool kümme raadiouudiste oma veel eraldi. Seal pannakse päevaplaan paika, mis ei tähenda, et ootamatud sündmused seda mistahes hetkel pea peale ei pööra.

Raadio uudistepealik Indrek Kiisler on öelnud, et sa oled sündinud uudisesoonega ajakirjanik. Mida ta selle all mõelda võib?

Arvan, et ta mõtles kaht põhilist asja. Mul on tõesti uudistesoolikas ja -hääl. See soolikas tähendab huvi uudiste vastu. Kui tõsist huvi pole, ei ole mõtet inimest toimetusse tööle võtta. See selgub kiiresti. Võib olla hääl ja intelligents, aga huvi puudub.

Näiteks niisugusele inimesele ei pruugi meeldida, kui helistatakse kell neli hommikul ja öeldakse: „Mine kohe raadiomajja, Ansip võtab Aljoša maha.” Helistajaks oli valitsuse kommunikatsioonibüroo pealik. Kunagi olid ajad, mil ma isegi vabadel päevadel, näiteks nädalavahetusel oleksin heameelega tahtnud tööle minna.

Paljudel seenioridel on ­raadio päeva jooksul pidevalt lahti. Vahel hakkab ühe ja sellesama uudise pidev ­kordumine iga tunni tagant veidi häirima.