Plastküünlavargast varesed ja umbrohi taldrikul

„Viimane kord tunti Mall Mälberg hääle järgi ära paar nädalat tagasi. „Rahva Raamatus maksin kassas ja müüja hakkas püsiklientidele kehtestatud uusi reeglid tutvustama, pärisin paari detaili kohta ja siis müüja ütles: „Nüüd ma tean, mismoodi te välja näete!” Hääl on raadioinimese kallim vara. „Aga see pole minu teene, hääl on inimesel kaasa sündinud,” tunnistab Mall Mälberg ajakirja 60+ värskes numbris.