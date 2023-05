Reisilugu arhiivist ⟩ Saaremaa – krutskeid täis kenade inimestega pönev paik

Kuressaare Kuursaali esimestest silpidest on kokku pandud restorani nimi Ku-KUU.

„Minu päev algab sellega, et käin läbi kalapoe, turu, teen kõned kaluritele, kui nad on veel paadiga merel. Pikemad tööpäevad venivad kella üheni öösel.” Nii tutvustab oma tööd peakokk Toomas Leedu. „Linaskit teatakse mandril kehva kalana, aga merelahest püütud linask on hoopis midagi muud,” selgitab Toomas minu tehtud valikut. „Põnev kala – soomus jääb peale, ta võib olla merevaigukuldne, oliivirohekas või hallikas.”

Kena Saarel kasuta julgelt sõna kena. See sobib õlle ja inimese kohta, mõnikord ka veidi negatiivses võtmes. Saab ka öelda – kena loll. Kui aga hea on olla – on kena keik. Saarel kasuta julgelt sõna kena. See sobib nii õlle kui ka inimese kohta, mõnikord ka veidi negatiivses võtmes. Kui aga hea on olla – on kena keik. Vaade Ku-KUU restoranile kindluse poolt tulles on kõige maalilisem päikeseloojangu ajal. Foto: Thea Karin

Ta juhib mu tähelepanu mereteemalistele taldrikutele, millel kala serveeritakse. Need ei ole poest ostetud, vaid ametikooli keraamikute tehtud. Peakokk peab teadma, mis kala püütakse Tagaranna all, mis siinpool. Kihnust ootab ta siiga. „See on nagu börsimaakleri elu,” naerab ta.