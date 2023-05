16-aastased prantslased läbisid erilist elektriratta prototüüpi tutvustades tuhandeid kilomeetreid

Angelmani sündroom

Angelman’i sündroom põhjustab väga tõsise füüsilise ja intellektuaalse puude. Selle inimese vaimne vanus on lähedane 12-18 kuu vanusele lapsele. Ta on kogu oma elu sõltuv teisest täiskasvanust. Angelman’i sündroomi levikut maailmas pole täpselt teada. Ekspertide hinnangul on see 1:12 000 kuni 1:20 000 vahel. Inimese organismi arengu kõrvalekalle on tingitud ühe või mitme geeni muutumisest 15. kromosoomis. Esimesed sündroomile iseloomulikud tunnused ilmnevad lastel vanuses 1-3 eluaastat. Väikelastel on madal õppimisvõime, keelehäired – nad ei omanda kunagi keelt. Lisanduvad liikumis- ja unehäired, krambid jm. erisused. Nende inimeste üks omadusi on rõõmsameelsus, mida tihti saadab ootamatu naer. Laste hooldusel ja abistamisel kaasatakse meeskonda logopeed, füsioterapeut, tegevusterapeut ja psühhomootoorika spetsialist.