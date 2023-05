Meditsiinidoktor Hubert Kahn: Hea arsti eelduseks on teadmishimu

Praegune töötervishoiuteenuste valdkond on väga ebaühtlane ja probleemirikas. Üheks puuduseks on koordineeriva, metoodilise, rakendusuuringuid läbiviiva, täiendõpet ja sümpoosione korraldava ning kvaliteedi järelevalvet teostava keskuse puudumine. Töötervishoiul on arenguruumi.

Mida töö on teile õpetanud?

Tõnismäe haiglas tuli pärast neljatunnist vastuvõttu käia ka koduvisiitidel. Gripiepideemia ajal külastasin mõnel päeval lausa kuni 15 haiget. See polnud lihtne, kuid oli väga vajalik, sest vanadel inimestel oleks polikliinikusse väga raske tulla. Koduvisiitide tegemine oli õpetlik töö, sest sain näha, millistes tingimustes inimesed elavad. Nüüd ma imestan, et vanad inimesed peavad kuidagi jõudma perearstini. See ei olnud tol ajal mõeldav.

Tunnetan oma töös inimeste individuaalsete erinevuste tähtsust tervise seisukohalt. Huvitav on näiteks see, kuidas ühtedes ja samades töötingimustes töötavatest kolleegidest võib saada üks kutsehaiguse, samas kui teine on täiesti terve. Seda näeme ka viirushaiguste puhul – iga organism on erinev. Meid on maailmas kaheksa miljardit ja kõik on erinevad. See on üks suur kunst, kuidas kõiki neid erinevaid inimesi üheskoos rahumeelselt elama panna.

Milline on olnud teie kõige ohtlikum või pingelisem tööalane juhtum?

Kutsehaigustele on iseloomulik, et need arenevad tasapisi ega põhjusta akuutselt ohtlikke olukordi. Küll aga võivad seda põhjustada mürgistused.