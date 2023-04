Pärsti pansionaadi hoolealuseid lõbustavad kolm kana

Lemmikloomade positiivne mõju inimese vaimsele tervisele on teada ammustest aegadest ja see tõdemus pani ka Pärsti pansionaadi kollektiivi mõtlema, et millised olendid oleks realistlik tuua hoovi peale pansionaadi elanikke rõõmustama. Kuna aga hoolealused armastavad leivatükikestega vareseid toita, tundus kanade soetamine mõistlik mõte.

„Korraldasime meie enda unistuste aia sünnipäevapeol heategevusliku koogi müügi ning sellest saadud tulu kattis pea sendi pealt kanamaja maksumuse. Et hind on korrelatsioonis kvaliteediga, saime tunda juba esimese tormiga, kui Poolast tellitud kanamaja katusest ilma jäi. Ent tänaseks on meie majahoidja-aednik Taniel majakese kenasti renoveerinud ja kanakasvataja Maria Laur kinkis meile kolm kaunist ilukana. Ja eks alguses ikka juhtub – üleeile, kui need graatsiad meile kohale jõudsid, panid nad ilmselt reisiärevusest põhjustatud stressi toel putku ja meile jagus pooleks õhtuks aktiivset tegevust, et kanakesed lõpuks kätte saada ja koju tagasi tuua. Tänaseks on nad juba korralikult kodunenud ja esimesed munadki munenud. Ning mis peamine – meil on hoovis justkui uus atraktsioon kanakeste näol, kes pakuvad lusti ning põhjust õue tulla meie maja elanikele,“ sõnas Hussar.