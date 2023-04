TERVIS ⟩ Seeniori nägemist ohustavad nii glaukoom kui katarakt

Nägemishäire ulatus sõltub sellest, millises piirkonnas ja kui palju on silmalääts hägus-tunud. "Kui hägusus on läätse tuumas ehk keskosas, võib areneda lühinägelikkus juba varases staadiumis. Nii võib seni kaugnägelik olnud inimene ühtäkki avastada, et saab lugeda ilma prillideta. Kahjuks on see tavaliselt vaid ajutine."

Kui hägusus asub silmaläätse tagumises piirkonnas, on nägemine häiritud ainult osaliselt ja inimene näeb peaaegu normaalselt. Probleeme võib tekkida eredas valguses.

Kahjuks ei tunta silmaarsti sõnul praegu ühtegi ravimit, mis aitaks hallkaed ära hoida või välja ravida. Ainsaks tõhusaks ravimeetodiks peetakse operatsiooni. Kuna hallkae on üks levinumaid silmahaigusi, on Eestis osavaid silmakirurge palju ja kaeoperatsioonid kõige väikesema tüsistuste riskiga silmalõikused. "Seda operatsiooni ei tasu peljata," rõhutab Ida-Tallinna Keskhaigla silmaosakonna õendustöö koordineerija Maire Vilimaa.

Kuidas glaukoomi ära tunda?

Ida-Tallinna Keskhaigla silmaosakonna õendustöö koordineerija Maire Vilimaa. Foto: Erakogu

Glaukoom on krooniline silmahaigus, kus nägemisnärvi kahjustuse põhjus on enamasti silma siserõhu tõus, kuid mõnikord on glaukoomi teke võimalik ka normaalse silmarõhu juures. Silma siserõhu tõus on tingitud silmasisese vedeliku äravooluteede haiguslikust takistusest. Ravimata haiguse korral viib silmanärvi kahjustus vaatevälja üha suureneva ahenemiseni. Nägemisvõime võib aastate või isegi loetud kuude jooksul täielikult kadu-da. Glaukoom ei ole nakkav, eelsoodumus sellesse haigusesse haigestuda on kaasasün-dinud.