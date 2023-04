Mõnusa mänguplatsi saab ehitada mõne tunniga

On ka neid, kes eelistavad ehitada liivakasti hoopis puitkomposiitmaterjalist, mis on puidule hea alternatiiv – see on vastupidav ja ilmastikukindel, samuti pole seda tarvis immutada.

„Samas tasub arvestada, et plast on olemuselt puidust külmem, aga liivakasti puhul ei mängi see suurt rolli,” lisab ta.

Kui suur? Kui sügav? Liivakasti mõõtmed võiks valida aia suurusest ja laste arvust lähtuvalt, aga Oliver Prokopovitš lisab, et kõige lihtsam on ehitada ruudukujulist liivakasti. Kõige tavalisem liivakasti mõõt on 1,5 x 1,5 meetrit.

Liivakasti ehitamist tuleb alustada nurgatugede paigaldamisega, milleks sobivad näiteks 50 x 50 mm mõõdus prussijupid. Prusside külge saab kinnitada küljeja pealislauad või muu valitud materjali. „Kinnitamiseks sobivad terrassikruvid, sest need on töödeldud välitingimustes vastu pidama,” täpsustab tootejuht.