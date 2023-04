Jõelähtme – Tallinna serval, maanteestki kõrval, kus kõik algab munast

Neemel asuv Neeme küla on esimene Eestis, millel on oma lipp ja vapp. 2001. aastal kuulutati Neeme Harjumaa kauneimaks külaks ning aasta hiljem tunnistas Eesti president selle kogu Eesti kauneimaks külaks.

Mitte niisama ei ole antud sealsele merekaldal asuvale kalarestoranile nimeks Ruhe, mis saksa keeli tähendab rahu. See hiilibki hinge, kui nautida kauneid vaateid merele ja jah-tidele.

Isegi oma inimesed ei tea

Kersti Lepik on väsimatult Jõelähtme valla erilisi ja imelisi paiku avastanud. Ta on seadnud oma motoks "Oluline on tutvustada seda, mida vähe teatakse ja mida kohalikud ise ka ei tea".

Oma erilisel viisil on Kersti Lepik juba pikki aastaid tutvustanud paiku esmajärjekorras kohalikele, aga ka huvilistele kaugemalt. 2022. aastal autasustati teda Elsa Rikandi kul-tuuripreemiaga. See on Jõelähtme valla suurim tunnustus, mis antakse pikaaegsele ja sil-mapaistvale valla kultuuriarendajale, jäädvustajale ja järjepidevuse kindlustajale.