ELULUST ⟩ Artur Raidmets – naeru ja naljaga läbi elu

"Mina väga agressiivset muusikat ei kuula. Ikka sellist, kus on olemas nii viis kui ka sisukad sõnad," ütleb Artur Raidmets. Konkursi Eesti Laul laule ta enda sõnul komment-eerida ei oskagi. "Väga palju oli arvutiga tehtud muusikat, aga sõnum lauludes puudus. Internetist võib selliseid nn põhju leida tuhandeid, tehnilised võimalused on tänapäeval piiramatud. Tugev muusikamänedžer võib igaühest teha staari."

Artur on enda sõnul tihtipeale mõelnud, kas Modern Fox oleks aastal 2023 nii menukas, kui bänd oli 1980ndate lõpust 2000. aastate alguseni. "Üks Vene impressaario praalis mulle paar aastat tagasi, et pole probleemi, tema teeb meist jälle superstaarid. Aga et selleks on vaja miljon dollarit. Selleks, et osta end sisse telesaadetesse, korraldada kõik-võimalikke reklaamüritusi ja veel palju muudki."